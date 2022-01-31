Россия свернула внезапные учения войск, авиации и флота после ответа НАТО

Россия свернула серию учений войск и флота на юге и западе через три дня после получения от США и НАТО письменных ответов на предложения по гарантиям безопасности.Внезапная проверка боеготовности, объявленная в Западном и Южных округах, завершена, а 7 тысяч солдат, поднятых по тревоге, возвращаются в места постоянной дислокации.

Учения ЗВО, стартовавшие 25 января с участием тысячи военных и 100 единиц техники, включая комплексы «Искандер-М», были завершены 29 января. Уничтожив полевой аэродром условного противника и отработав мероприятия по выводу из-под удара истребителей и бомбардировщиков ВКС, войска выполнили задачи «в полном объеме», заявил командующий ЗВО Александр Журавлёв.

Авиация вернулась на аэродромы базирования, а подразделения бригад связи, отряды инженерных подразделений, а также радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) — в места постоянной дислокации, сообщает «Интерфакс».

В ЮВО учения были еще масштабнее: по учебной тревоге были подняты более 6 тысяч военнослужащих. Самолеты округа, а также морская авиация Черноморского флота были переброшены на оперативные аэродромы в Крыму, Краснодарском крае, а также в Ростовской и Волгоградской областях. Они отрабатывали в том числе нанесение ракетных ударов.

Флот, привлеченный к учениям, также возвращается в порты. В понедельник, 31 января, отряды боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) возвратились в пункты постоянного базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз флота.

Они провели «тренировки по связи, борьбе за живучесть, противовоздушной, противолодочной, противодиверсионной обороне», цитирует «Интерфакс» пресс-службу ЧФ.