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Реальная причина скандала с отменой концерта Адель выплыла наружу

Коронавирус ни при чем: реальная причина скандала с отменой концерта Адель выплыла наружу

Реальная причина скандала с отменой концерта певицы Адель стала достоянием аудитории. Оказалось, что масштабное выступление звезда решила перенести не из-за коронавируса, как она уверяла ранее, а из-за собственного бойфренда Ричи Пола, который истрепал ей все нервы.

«Проблемы в раю — вот почему она не может выступать», — рассказал инсайдер изданию New York Daily News.

Ранее в Сети также озвучивалась альтернативная причина: сообщалось, что Адель умудрилась разругаться со дизайнером своего шоу Эсмеральдой Девлин.

31 января, 2022 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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