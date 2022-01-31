Реальная причина скандала с отменой концерта Адель выплыла наружу

Реальная причина скандала с отменой концерта певицы Адель стала достоянием аудитории. Оказалось, что масштабное выступление звезда решила перенести не из-за коронавируса, как она уверяла ранее, а из-за собственного бойфренда Ричи Пола, который истрепал ей все нервы.

Источники, близкие к Адель, рассказали, что она то и дело прерывала репетиции, разговаривая по телефону, и часто плакала.

«Проблемы в раю — вот почему она не может выступать», — рассказал инсайдер изданию New York Daily News.

Ранее в Сети также озвучивалась альтернативная причина: сообщалось, что Адель умудрилась разругаться со дизайнером своего шоу Эсмеральдой Девлин.