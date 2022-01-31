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Премьер Великобритании отказался от поездки в Японию из-за ситуации вокруг Украины

ДЖонсон экстренно отменил поезду в Японию — в Украине ситуация усложнилась

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил готовящийся визит в Японию. Об этом сообщает сообщает Kyodo.

По данным правительственных источников японского агентства, визит Джонсона в Японию планировался на середину февраля, но британская сторона уведомила Токио об отмене визита, в частности, «из-за обострения ситуации вокруг Украины».

Во время визита Джонсон должен был провести переговоры с японским премьер-министром Фумио Кисидой, на которых предполагалось обсудить Китай, Украину, борьбу с коронавирусом.

31 января, 2022 | Category: Мир, Новости
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