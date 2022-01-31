Польша предложила Украине безвозмездную военную помощь

Власти Польши предложили Украине безвозмездную военно-техническую помощь. Об этом в понедельник, 31 января, сообщает Rzeczpospolita.

Министерство обороны Украины сообщило на фоне угрозы «вторжения» из России, что получило от Министерства национальной обороны Польши предложение безвозмездной военно-технической помощи. В ближайшее время запланированы телефонные переговоры глав двух оборонных ведомств. А первый самолет уже доставил засекреченный груз.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью польской газете отметил, что Варшава оказывает сильную политическую поддержку Киеву, но военной помощи от нее до сих пор не было.

Министерство обороны Украины также анонсировало прибытие в страну 45 самолетов с американским оружием на общую сумму $200 млн. Великобритания сообщила, что поставила Киеву несколько тысяч легких противотанковых ракет для самообороны. Канада решила выделить 340 млн канадских долларов ($268 млн) на военную помощь Украине.