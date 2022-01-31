Польша опасается увеличения российского военного присутствия в Беларуси

Польша видит признаки того, что Россия в будущем увеличит свое военное присутствие в Беларуси, заявил в понедельник глава польского МИД Збигнев Рау.

«Нам известно о запланированных на февраль учениях белорусских и российских войск… Мы видим … некоторые тенденции, могущие свидетельствовать о том, что в будущем нас ожидает наращивание российского военного присутствия в Беларуси», – сказал Рау в ходе визита в Талинн.

Тем временем глава Бюро национальной безопасности Павел Солох заявил в понедельник, что Польша может поставить Украине оборонительное военное снаряжение.

Это заявление было сделано на фоне продолжающейся концентрации десятков тысяч российских военнослужащих у границы с Украиной и проведения российско-белорусских военных учений на территории Беларуси.

«Принято решение поставить украинской стороне оборонительные боеприпасы… Предложение украинской стороне сделано, ждем ответа», – сказал Павел Солох, добавив, что речь идет о нескольких десятках тысяч единиц военного снаряжения.