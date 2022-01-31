Неоновые вывески – уникальность и индивидуальность

Неоновые вывески в Харькове – простой способ, чтобы заявить о своем бизнесе. Такая реклама привлекает внимание благодаря своей яркости. В вечернее и ночное время свечение неона выделяет заведение из темноты. Тем самым призывая прохожих зайти к вам. Кроме того, автомобилисты также попадают под воздействие рекламной конструкции.

Какие сегодня доступны неоновые вывески

Классическое решение – трубки из специального стекла, которые наполнены инертным газом. Принцип действия: подача электричества активирует яркий свет. Цвет подсветки зависит от содержащегося газа. Неон – не единственно возможный вариант. Также можно использовать аргон, криптон, гелий или смеси газов. Технологии постоянно развиваются, предоставляя клиентам разноплановый выбор для реализации освещения. Сегодня более актуальным и востребованным считается холодный или гибкий неон. Создание такой подсветки позволило отказаться от сложно устанавливаемых и хрупких ламп.

LED-неон представляет собой гибкий световой ПВХ-провод, который выполнен из качественных светодиодных элементов. Неоновая вывеска в Харькове популярна из-за гибкости, яркости, прочности и простой установки. Кроме того, отмечается экономичность и относительно доступная цена. Энергопотребление составляет всего около 10-15 Вт/м.

Простор для фантазии дизайнера

Выразить индивидуальность задумки можно с помощью разных исполнений подсветки:

Закрытый или открытый неон.

Контражур.

Освещение зданий.

Динамические эффекты.

Сочетание со светодиодами.

Определиться с выбором вы можете на основе личных пожеланий и выделенного бюджета. Важно, чтобы конструкция в полной мере отвечала рекламной идее.

Преимущества неоновой продукции

Среди основных достоинств стоит выделить следующие:

Долговечность. Неоновые лампы служат долго, поскольку у них отсутствуют нити накаливания, которые быстро перегорают. Изделия запросто переносят как жару, так и холод. Срок службы не зависит от количества включений/выключений. Средняя продолжительность работы – 10-15 лет.

Экономичность. Неон затрачивает минимум энергии. Он в разы выгоднее, если сравнивать с люминесцентными лампами, но несколько проигрывает светодиодам.

Разнообразность. Допускается придавать любую форму и размер, цвет подбирается из 80 доступных оттенков. Неоновая конструкция может быть лишь часть вывески или выступить полноценным рекламным объектом.

Такие изделия характеризуются насыщенным и равномерным светом, у которого отсутствуют пятна или затемнения.