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«Мы — стратегические друзья»: посол Украины рассказала о «высоких отношениях» страны с США

В отношения Вашингтона и Киева нет никакой напряженности, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.
Она подчеркнула, что у стран бывают разногласия, но Штаты остаются стратегическим партнером Украины и даже ее «стратегическим другом».

Как передает телеканал CBS, дипломат указала, что взаимодействие с США в течение последнего год было на «самом высоком уровне».

Также Маркарова прокомментировала сообщения о том, что Украина «преуменьшает риск возможного вторжения России».

«Мы не преуменьшаем риск. На самом деле мы видим ситуацию таким же образом, и мы видим наращивание, и мы также знаем, на что способна Россия», — подчеркнула посол и добавила, что Киев «не может позволить себе паниковать».

31 января, 2022 | Category: Новости, США, Украина
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