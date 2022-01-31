«Мы — стратегические друзья»: посол Украины рассказала о «высоких отношениях» страны с США

В отношения Вашингтона и Киева нет никакой напряженности, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Она подчеркнула, что у стран бывают разногласия, но Штаты остаются стратегическим партнером Украины и даже ее «стратегическим другом».

Как передает телеканал CBS, дипломат указала, что взаимодействие с США в течение последнего год было на «самом высоком уровне».

Также Маркарова прокомментировала сообщения о том, что Украина «преуменьшает риск возможного вторжения России».

«Мы не преуменьшаем риск. На самом деле мы видим ситуацию таким же образом, и мы видим наращивание, и мы также знаем, на что способна Россия», — подчеркнула посол и добавила, что Киев «не может позволить себе паниковать».