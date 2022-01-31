Неоновые вывески – уникальность и индивидуальность До України прибудуть прем’єр-міністри Британії, Польщі та Нідерландів » КНДР представила фотосвидетельства запуска ракеты в космос Северная Корея опубликовала фотографии, сделанные во время самого масштабного запуска ракеты за последние пять лет. На необычных снимках из космоса запечатлены части Корейского полуострова и прилегающие районы. В понедельник Пхеньян подтвердил, что испытал баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12». Максимальная дальность полета этой ракеты составляет около четырех тысяч километров, что позволяет ей достичь территории главной военной тихоокеанской базы ВМФ на острове Гуам. Насколько известно, на вооружении Северной Кореи также состоят ракеты с большей дальностью полета, позволяющей достичь материковой территории США. Дальность полета ракеты «Хвасон-14» составляет 10400 км, а «Хвасон-15» — 14 тысяч км. Последнее испытание вновь вызвало тревогу у международного сообщества. Только за последний месяц Пхеньян осуществил семь ракетных пусков, что вызвало критику со стороны США, Южной Кореи, Японии и других стран. ООН запрещает Северной Корее испытания баллистического и ядерного оружия, по отношению к Северной Корее введены строгие санкции. Пхеньян, однако, игнорирует запреты. Официальные лица США в понедельник заявили, что недавний рост активности требует возобновления переговоров с Пхеньяном. Что произошло при запуске «Хвасон-12»? Южная Корея и Япония первыми сообщили о запуске в воскресенье после обнаружения его своими противоракетными системами. По данным военных этих стран, ракета преодолела довольно умеренное по меркам подобных аппаратов расстояние около 800 км и, достигнув высоты 2000 км, упала в море у берегов Японии. На полной мощности и по стандартной траектории ракета может пролететь до 4000 км. Северная Корея подтвердила запуск ракеты в понедельник через свои государственные СМИ. Обычно о ракетных тестах в стране сообщается через день после их проведения. Государственное информационное агентство ЦТАК сообщило, что испытание проводилось для «проверки ее точности». Траектория запуска была выбрана «из соображений безопасности соседних стран». Государственные СМИ также опубликовали изображения, некоторые из которых, по их утверждениям, были сняты камерой, установленной на боеголовке ракеты. На одном из снимков виден момент запуска, а на другом, снятом сверху — ракета в полете.