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Кевин Костнер снимет фильм своей мечты

Кевин Костнер снимет эпический проект мечты

Кевин Костнер, который последний раз держал в руках камеру в 2003 году, снимая вестерн «Открытый простор», собирается вернуться в кресло постановщика и снять проект своей мечты.

Звезда «Йеллоустоуна» выступит режиссером, продюсером и исполнителем главной роли в фильме «Western Horizon» («Западный горизонт»), начало производства которого запланировано на 29 августа в штате Юта. Производство будет осуществляться принадлежащей кинематографисту компанией Territory Pictures.

В течение нескольких лет, пока Костнер снимался в «Йеллоустоуне», «Западный горизонт» оставался его давней мечтой, и имеет размах, сопоставимый с его знаменитой драмой «Танцующий с волками» 1990 года, фильмом, который получил семь статуэток «Оскар» из 12 заявленных.

«Западный горизонт» рассказывает о многоаспектном 15-летнем периоде экспансии и заселения американского запада до и после Гражданской войны. «Экспансия Америки на запад была сопряжена с опасностями и интригами, начиная с природных стихий и заканчивая взаимодействием с коренными народами, жившими на этой земле, а также решимостью и порой безжалостностью тех, кто вершил ее, — сказал Костнер в заявлении. — «Западный горизонт» честно и откровенно рассказывает историю этого путешествия, подчеркивая точки зрения и последствия решений, принятых героями». Кастинг начнется в феврале.

31 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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