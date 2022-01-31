Как отклонять обратные ссылки в Гугл

Когда речь идет о создании авторитетного сайта, обратные ссылки являются одним из наиболее важных факторов. Однако это способствует общему ореолу загадочности, который окружает управление линкбилдингом. Забудьте об обсуждении вопросов этики приобретения обратных ссылок — как насчет избавления от них? Должен ли средний SEO-специалист беспокоиться о отклонении конкретных страниц?

В отличие от некоторых других тем, Google достаточно откровенно рассказал о своих взглядах на отказ от обратных ссылок и его месте в вашем наборе инструментов поисковой оптимизации. Давайте рассмотрим, почему вы можете захотеть отклонить ссылающуюся страницу и как это сделать.

Зачем отклонять?

Единственный предписанный Google случай использования отклонения — это устранение фильтров, наложенных на ваш сайт. Если вы получили сообщение от Google о неестественных ссылках, вы подвергаетесь наказанию независимо от того, сознательно вы к этому причастны или нет.

Частью работы веб-мастера является устранение фильтров Google по мере их появления. Это не должно быть проблемой, если вы придерживаетесь принципов белого SEO, но знание того, как поддерживать чистый ссылочный профиль, жизненно важно для вашей долгосрочной стратегии SEO.

Чтобы немного облегчить вам жизнь, сервис проверки обратных ссылок Linkbox предлагает инструменты для управления всем процессом контроля и отклонения ссылок от конца до конца. Вы можете подгружать в него данные с Ahrefs, Search Console и многих других источников. Таким образом, вы получите более точные данные об обратных ссылках вашего проекта.

Что такое плохая обратная ссылка?

Подавляющее большинство естественных обратных ссылок являются хорошими — они представляют собой идеальный интернет, к которому стремится Google, где на хороший контент ссылаются часто и свободно. Большинство из них не прокачают ваш сайт, но они постепенно укрепляют вашу репутацию как надежного, авторитетного ресурса.

Плохие обратные ссылки, с другой стороны, почти всегда неорганические (хотя есть и исключения). Двумя самыми частыми нарушителями являются ссылки, которые можно массово получить на сомнительных SEO-сайтах (прогоны), и намеренные схемы получения упоминаний с использованием частных сетей блогов (PBN). Вот рекомендации Google по схемам ссылок.

Также можно органически получить ссылку с одного из тех супер спамных сайтов, которые представляют собой просто списки продуктов и сайтов без реального содержания. Такая ссылка, скорее всего, была размещена не человеком, и она точно не принесет пользы вашему сайту, поэтому их тоже можно отклонить.

SEO-атака конкурентов

Плохие обратные ссылки также являются предметом особо недобросовестной стратегии, называемой ссылочной атакой. На данный момент каждый, кто хоть немного знаком с SEO, знает, что не следует покупать сотни или тысячи обратных ссылок, так как это непременно приведет к штрафу на ваш сайт. Вместо этого вы можете атаковать своих конкурентов, купив все эти обратные ссылки и направив их на домен вашего конкурента, добиваясь того, чтобы он был наказан.

Единственным выходом для жертвы атаки является отклонение этих страниц.

Когда следует отклонять?

Если это еще не ясно, отказ от обратных ссылок — это не то, что нужно делать просто так. Это довольно серьезное действие, которое может существенно повлиять на ваше ранжирование в поисковой выдаче, как в лучшую, так и в худшую сторону.

В общем, открещиваться следует только от тех ссылок, которые, как вы точно знаете, приносят вам ущерб.

Обратите внимание, что ссылка с сайта с низким трафиком или низким авторитетом домена не является плохой ссылкой. Возможно, она не внесет большого вклада, но каждая ссылающаяся страница — это вотум доверия к вашему сайту, который Google принимает во внимание.

Что происходит, когда вы отказываетесь от обратной ссылки?

Отклонение ссылки — это просьба к Google игнорировать ее влияние на ваш домен. Если отказ от ссылок будет успешным, они не будут учитываться ни за, ни против вас при ранжировании в результатах поиска.

Google не обязан выполнять ваш запрос на отклонение; в своей документации они специально оговаривают, что отправка файла дисавов является предложением.

Однако в том же материале они описывают его как инструмент для исправления плохой практики размещения ссылок или отмены работы плохого SEO специалиста, которого вы наняли, поэтому вы можете ожидать, что они выполнят просьбу об отказе от ссылок, а не будут наказывать за это.

Можно ли отменить отказ?

Да, вероятно. Безусловно, можно удалить файл с списокм отклоненных доменов и страниц, который вы ранее загрузили, но неясно, сохраняет ли Google копию списка или сразу же восстанавливает ссылки и их влияние на ваше ранжирование. По этой причине экспериментировать с дезавуированием ссылок для манипулирования ранжированием — плохая идея.

Как отклонить ссылки в Google Search Console

Каждый, кто занимается поисковым продвижением первым делом добавляет свой сайт в Google Search Console, в котором хранится информация о всех данных по данному проекту, которые касаются продвижения в Гугл.

Вы можете провести аудит ссылок со страницы Links в Search Console. Просто нажмите большую кнопку Export external links в верхней правой части экрана и выберите Latest links. Экспортируйте его как тип файла по вашему выбору.

Вы можете использовать Linkbox для определения ссылок, которые вы хотите дезавуировать, и создать текстовый файл (*.txt) для отправки в Google Disavow Tool.

Однако если вы делаете это самостоятельно, вам необходимо следовать очень специфическому формату, но он достаточно прост:

Каждая запись должна располагаться на отдельной строке

Каждая запись должна начинаться с domain:(без кавычек)

Имя файла не имеет значения.

Следуя этим правилам, вот несколько примеров записей, которые вы можете найти в типичном списке:

domain:website1.com

domain:website2

домен:website3

Внесение в черный список всего домена избавит вас от утомительной необходимости перечислять каждый URL в отдельности. Кроме того, есть несколько случаев, когда вы хотите дезавуировать одну ссылку с сайта, но при этом разрешить другие ссылки с этого домена. В этом случае просто добавьте УРЛ с новой строки без фразы domain:

Перейдите к инструменту Google Disavow Tool и пройдите через все предупреждающие подсказки, пока не дойдете до диалогового окна, в котором можно просмотреть папки и выбрать файл для загрузки.

Если у вас несколько учетных записей, убедитесь, что выбрали правильный ресурс.

Затем выберите файл дисавов, который вы уже создали, и выберите Открыть, чтобы загрузить его в инструмент дезавуирования.

В течение следующих нескольких недель или около того Google больше не будет учитывать указанные домены при ранжировании ваших страниц.

Вкратце, вот шаги по использованию инструмента Google Disavow Tool: