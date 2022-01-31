Израильтянка изобрела «умный» тампон



Хила Шавив, израильская инженер-биомедик и предпринимательница, имеет более чем 20-летний опыт работы в области исследований и разработок медицинских устройств. Более 13 лет она изучала менструацию и за это время создала продукты, связанные с женским здоровьем, включая простой в использовании безрецептурный тампон, предназначенный для облегчения боли от дисменореи. Устройство называлось ActiLady и было выпущено ее первым стартапом GalMedics. Но тогда, несмотря на успешные клинические испытания, компания не смогла собрать достаточное финансирование для запуска.

Впоследствии Шавив создала Tulipon, который стал решением для обильных менструальных кровотечений. Новинка сочетает функции тампона и менструальной чаши.

«До 20 процентов женщин переживают обильные менструальные кровотечения, и мы даем им решение. Tulipon может оставаться внутри в течение 12 часов и собирает в три раза больше жидкости, чем самый большой тампон», – говорит Шавив.

Женщина вводит Tulipon с помощью аппликатора как тампон, но во влагалище он открывается в форме чаши. Устройство имеет механизм блокировки жидкости, который активируется при вынимании и запирает всю собранную жидкость внутри. Важно, что Tulipon позволяет женщине контролировать собственное кровотечение и собирать аналитические данные из крови. Это значит, что кровь можно будет использовать для диагностики заболеваний, которые идентифицируют по биомаркерам, обнаруженным в вагинальных выделениях. Этот процесс в настоящее время находится в разработке.

«Как только пользовательница достает его, она может отправить его в лабораторию, чтобы провести там различные виды анализа на рак, эндометриоз или другие состояния, которые еще не обнаружены, потому что менструация почти никогда не исследовалась. На самом деле это ежемесячная биопсия половых органов женщины», – рассказала Шавив.

Комбинация менструальной чаши и тампона была разработана Шавив еще в 2016 году. Но поскольку это устройство B2C в области женского здоровья, израильские венчурные капиталисты избегали брать на себя связанные с этим риски. Управление по инновациям Израиля также сочло, что новый вид тампона не был достаточно инновационным. Однако Шавив обратилась к относительно новому инструменту финансирования – краудфандингу акций через платформу PipelBiz, компанию, которая называет себя первой и ведущей платформой краудфандинга в Израиле. «Через этот сайт каждый может инвестировать небольшие суммы денег и получить долю в том, что произведет революцию в женском здравоохранении», – объясняет она.

Так ее компания собрала 1,2 миллиона шекелей (392 150 долларов). «Это была реальная возможность для людей принять участие в создании нового направления в области женского здоровья. Такое случается не каждый день, – говорит Шавив. – Нового тампона не было почти 100 лет», – добавляет она, имея в виду первый патент на тампон, выданный доктором Эрлом Хаасом.

Шавив признается: у нее создалось впечатление, что израильское правительство и местная индустрия высоких технологий не заинтересованы в израильском FemTech. Но, по словам Лены Роговиной, руководителя сектора цифрового здравоохранения и наук о жизни Start-Up Nation Central (SNC), фемтех все же растет и вызывает интерес у инвесторов.

По данным SNC, израильские компании, занимающиеся женским здоровьем, привлекли 138 миллионов долларов в 2021 году из общей суммы 2,4 миллиарда долларов, вложенных в здравоохранение и медико-биологические науки, сообщила Роговина порталу NoCamels. По ее словам, в настоящее время в Израиле насчитывается 106 фемтех-компаний, по крайней мере половина из них сосредоточена на цифровом здравоохранении и таких секторах, как фармацевтика, медицинские устройства и wellness.

«Несмотря на недостаточное финансирование, экосистема фемтеха продемонстрировала реальный рост, особенно в последние годы, и теперь у вас есть сообщество Femtech.il, и организации, занимающиеся гендерным равенством в клинических исследованиях и здравоохранении, такие как NogaFem, и больше женщин-основателей и мероприятий, посвященных фемтеху – как Конгресс здоровья женщин. Инвесторы и транснациональные компании также начали смотреть в этом направлении», – говорит Роговина.

Шавив настроена менее оптимистично. «В прошлом году у нас был инвестиционный бум во всех бизнес-сферах, но женщины-предприниматели получили всего два процента от этих денег», – говорит она. И продолжает бороться за то, чтобы ее продукт появился на рынке и повысил качество жизни женщин. «То, что в 2022 году у женщин есть только прокладки, тампоны и менструальные чаши – три приспособления, чтобы справиться с менструацией, я считаю позорным. Если бы у мужчин была возможность иметь детей и выдерживать роды, в конечном итоге для этого появилась бы машина. Это моя цель как инженера, я собираюсь построить эту «машину», потому что мне надоело слушать об этом. Я хочу действий».

Симона Шемер.