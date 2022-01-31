Израиль атаковал Сирию в районе Дамаска



Сирийские СМИ сообщили, что ранним утром в понедельник ВВС Израиля нанесли ракетные удары в районе Дамаска. Государственный телеканал передал, что ПВО сирийской армии перехватила несколько израильских ракет, но признал, что атака нанесла материальный ущерб.

По их сообщению, удар был нанесен со стороны Ливана. «Это произошло в 3:05. Израильский враг атаковал со стороны Бейрута залпом ракет по целям в районе Дамаска.

Это была первый рейд Израиля в Сирии после того, как 24 января боевые самолеты российских и сирийских ВВС провели совместно патрулирование на рубежах Сирии, включая Голанские высоты. Близкая к «Хизбалле» ливанская газета «Аль-Ахбар» писала, что в Москве были разъярены израильскими рейдами в порту Латакии, находящимся под контролем России.

Если верить арабским СМИ, Израиль провел за последний год десятки рейдов в Сирии, но порт Латакии, имеющий стратегическое значение для российского присутствия в Сирии, подвергся атаке впервые в декабре прошлого года.

По некоторым источникам, с начала года в Дамаске совершили посадку по меньшей мере 10 транспортных самолетов из Тегерана. Надо полагать, что Иран интенсивно доставляет в Сирию вооружения для своих сирийских и ливанских союзников. Это происходит на фоне тупика на переговорах по реанимации ядерной сделки в Вене и угроз Израиля не допустить каким угодно способом появления ядерного оружия у иранского режима.

https://news.israelinfo.co.il/world/100517