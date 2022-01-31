GGbet мобильное приложение — много денег на счет

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Первые ставки мы делаем на минимуме и не повышаем его, пока не пойдет выигрыш. При выигрыше поднимаем ставку с шагом не более 3. Если же проигрываем, то снова прыгаем на минимальную ставку. Минимальная серия игр на одном гейминаторе должна быть не меньше 15. Такая тактика игры быстро выведет нас на большие деньги.

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