Франция обвинила российских наемников из ЧВК «Вагнер» в разграблении Мали

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что российские наемники из группы «Вагнер» начали «грабить» Мали.

По словам министра, ЧВК «Вагнер» – «это бывшие российские солдаты, вооруженные Россией и сопровождаемые российской логистикой. В Центральноафриканской Республике они пошли на хищничество, обменяв безопасность властей на право безнаказанно разрабатывать полезные ископаемые».

«В Мали то же самое. Они уже используют ресурсы страны в обмен на защиту хунты. Они опустошают Мали», – сказал он в интервью французскому изданию JDD.

Французский дипломат подчеркнул, что «Вагнер» использует слабость некоторых государств, чтобы утвердиться на их территориях, но не стремиться заменить европейские миротворческие силы. Он также заявил, что целью российской компании является «обеспечение устойчивости (…) власти» хунты. В середине января министр иностранных дел Франции уже обвинил ЧВК в поддержке хунты, которая хочет «узурпировать власть» в Мали под видом антиджихадистской борьбы.

В Мали, по данным журналистов, сейчас находятся несколько сотен российских наемников. По словам малийских военных чиновников, в последние недели российские инструкторы прибыли в Тимбукту. Франция тщетно пыталась отговорить власти Мали от обращения к услугам военизированной группы. Ранее Париж предупреждал, что прибытие на малийскую территорию «Вагнера» будет «несовместимо» со службой там французских солдат.

Ле Дриан не ответил однозначно на вопрос о будущем европейских сил «Такуба» в этой стране, в то время как хунта, которая пришла к власти в ходе переворота в августе 2020 года, потребовала вывода из Мали датского контингента, который является ее частью. Копенгаген принял решение вывести своих военнослужащих с территории Мали, но все еще непонятно, насколько это решение затронет военных других европейских стран.



«Мы обсуждаем с нашими партнерами варианты ответа на эту новую ситуацию. (…) Наша борьба с терроризмом должна продолжаться, но, несомненно, на других условиях», – пояснил он. На вопрос об уходе из Мали министр ответил: «Я этого не говорил».

В то же время министр обороны Франции Флоранс Парли в отдельном интервью заявила, что существуют пределы цены, которую Франция готова платить за сохранение своего присутствия в Мали. «Мы выполняем работу, которую делаем по требованию суверенного государства, чтобы бороться с терроризмом, жертвами которого становится население Мали. Но мы не можем оставаться в Мали несмотря ни на что», – сказала Парли.