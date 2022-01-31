Фанаты ликуют: Зендея и Том Холланд вышли с счастливой новостью

Зендея и Том Холланд вышли к публике с счастливой новостью: молодая пара покупает общее жилье и планирует съезжаться. Вот уже более полугода в прессе судачат о возможных особых чувствах актеров. Поговаривали даже, что Холланд собирается сделать Зендее предложение.

На днях же стало известно, что влюбленные купили совместный особняк и планируют съезжаться. Недвижимость журналисты уже оценили в три миллиона фунтов стерлингов, информирует GEO . Новый дом влюбленных находится недалеко от дома родителей Тома.

«Они на седьмом небе от счастья по поводу собственности и вместе строят свой первый дом», — поведал журналистам источник в окружении пары.

Чтобы Зендею ничего не тревожило, Холланд позаботился о безопасности.