Фанаты ликуют: Зендея и Том Холланд вышли с счастливой новостью

Зендея и Том Холланд вышли к публике с счастливой новостью: молодая пара покупает общее жилье и планирует съезжаться. Вот уже более полугода в прессе судачат о возможных особых чувствах актеров. Поговаривали даже, что Холланд собирается сделать Зендее предложение.
«Они на седьмом небе от счастья по поводу собственности и вместе строят свой первый дом», — поведал журналистам источник в окружении пары.
Чтобы Зендею ничего не тревожило, Холланд позаботился о безопасности.
«Том ясно дал понять, что хочет обеспечить высокотехнологичную безопасность по всему помещению, начиная с 8-футовых стальных ворот безопасности на подъездной дорожке», — рассказали друзья.
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