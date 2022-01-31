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Фанаты ликуют: Зендея и Том Холланд вышли с счастливой новостью

Фанаты ликуют: Зендея и Том Холланд вышли с счастливой новостью

Зендея и Том Холланд вышли к публике с счастливой новостью: молодая пара покупает общее жилье и планирует съезжаться. Вот уже более полугода в прессе судачат о возможных особых чувствах актеров. Поговаривали даже, что Холланд собирается сделать Зендее предложение.

«Они на седьмом небе от счастья по поводу собственности и вместе строят свой первый дом», — поведал журналистам источник в окружении пары.

Чтобы Зендею ничего не тревожило, Холланд позаботился о безопасности.

«Том ясно дал понять, что хочет обеспечить высокотехнологичную безопасность по всему помещению, начиная с 8-футовых стальных ворот безопасности на подъездной дорожке», — рассказали друзья.

31 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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