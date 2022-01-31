Данія готова до постачання зброї та техніки Україні – прем‘єр країни

Прем’єр-міністр Данії заявила про готовність надати Україні зброю та військову техніку у разі подальшої військової агресії з боку Росії.

Про це інформує Мілітарний.

За словами очільниці уряду Данії Метте Фредеріксен, поточна ситуація навколо України становить серйозну загрозу для Європи, і тому існує “реальний ризик збройного конфлікту на європейській землі”, пише Viborg Stifts Folkeblad.

«Я не хочу виключати (відправлення військової техніки до України, – ред.), і в мене немає принципового заперечення цьому», — сказала Фредеріксен.

Фото на тему: ЗСУ/Збройні сили України

«Ситуація навколо України зараз становить серйозну загрозу для Європи, й існує реальний ризик збройного конфлікту на європейській землі», – сказала очільниця уряду.

Прем’єр-міністр також наголосила, що в разі подальшої ескалації ситуації Росія зіштовхнеться із санкціями “безпрецедентного масштабу”.

На запитання, чи відправить Данія своїх військових до України у разі повномасштабного конфлікту, Метте Фредеріксен не відповіла.

Раніше у МЗС України повідомили, що Данія виділить додаткові кошти на зміцнення обороноздатності нашої держави та підтримки реформи Збройних сил України.

Підтримка є новою фазою Данської програми миру та стабілізації для України на період 2022-2025 років.

З 22 мільйонів Міністерство закордонних справ Данії надає 10,75 мільйона євро, а Міністерство оборони – 11,3 мільйона.