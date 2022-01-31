«Секс в большом городе» вновь разозлил публику

Не успели создатели сериала «Секс в большом городе» оправиться после скандала с русской «проституткой», как угодили в новый. Свежий эпизод проекта символично вышел 27 января — в Международный день памяти жертв Холокоста.

В новой серии друг-гей Шарлотты Энтони приводит в гости своего нового парня Джастиса. Домочадцы готовят еврейский хлеб хала и блюда традиционной кухни.

Тогда Джастис выдает: «А вы знали, что Холокоста на самом деле не было?». За это Энтони моментально выгоняет его из дома.

Публика решила, что подобной шуткой авторы сериала оскорбили еврейский народ, о чем свидетельствуют сотни сообщений в Twitter. Продюсеров обвинили в неуважении к евреям и их исторической трагедии, передает NYP.