Звезда «Джеймса Бонда» спаслась благодаря попугаю — женщина едва могла поднять руку
В свои 87-лет популярная актриса мучается от жутких болей в суставах, потому любое падение для нее становится большой проблемой. Вот и недавно глава британской разведки в серии фильмов о Джеймсе Бонде упала у себя дома — и не могла встать почти полчаса.
«У меня есть замечательный попугай, который постоянно повторяет: “Что ты делаешь? Что ты делаешь?”. Это тот случай, когда нужен очень умный попугай, который кому-нибудь позвонит, но он не такой. Моя домашняя птичка оказалась бесполезной, но я смогла встать спустя полчаса».
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