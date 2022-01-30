В Израиле посадят 450 тысяч деревьев, чтобы противостоять глобальному потеплению В Берлине насчитали 290 улиц, названных в честь антисемитов » Звезда «Джеймса Бонда» спаслась благодаря попугаю Звезда «Джеймса Бонда» спаслась благодаря попугаю — женщина едва могла поднять руку В свои 87-лет популярная актриса мучается от жутких болей в суставах, потому любое падение для нее становится большой проблемой. Вот и недавно глава британской разведки в серии фильмов о Джеймсе Бонде упала у себя дома — и не могла встать почти полчаса. Все это время Денч была в сознании, но не могла даже дотянуться до телефона. Вместо этого, Джуди начала умолять своего попугая вызвать помощь, но он только и мог, что повторял одну и ту же фразу, пользы от которой не было вовсе, рассказала актриса в комментарии для DailyMail «У меня есть замечательный попугай, который постоянно повторяет: “Что ты делаешь? Что ты делаешь?”. Это тот случай, когда нужен очень умный попугай, который кому-нибудь позвонит, но он не такой. Моя домашняя птичка оказалась бесполезной, но я смогла встать спустя полчаса».