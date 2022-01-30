Впервые хасиды готовы согласиться на преподавание детям базовых дисциплин за бюджеты



Хасидский двор Белз, второй по величине в Израиле, в сотрудничестве с министерством образования пытается разработать схему, которая позволит увеличить бюджетные ассигнования для их учебных заведений в обмен на преподавание точных наук.

Предложенный план позволит министерству образования осуществлять контроль над системой школ этого хасидского течения, лучше понимать ситуацию и следить за учебной программой и успеваемостью.

Стороны близки к договоренности о том, что прибавка к финансированию школ будет зависеть от объема учебной программы по светским предметам, а также результатов экзаменов и проверочных тестов по этим предметам.

Эти шаги распространяются на школы для мальчиков, в которых учатся около 9 тысяч учеников. Хотя это всего около двух процентов от всех учащихся ультраортодоксальных школ, Министерство образования надеется, что введение точных наук в школах столь значительного хасидского двора приведет к присоединению к этой схеме других течений в ультраортодоксальном секторе.

В настоящее время в школах Белзских хасидов не преподают светские дисциплины. Эти школы практически не контролируются министерством образования, поэтому они получают лишь частичное финансирование.

Теперь Белзские хасиды готовы начать преподавание иврита, английского языка и математики. Они готовы стимулировать подготовку учителей в своей среде, разработку учебной программы, адаптированной к нуждам ультраортодоксального сектора. А также они готовы разрешить министерству образования осуществлять больший контроль над школами.

Хасиды согласились даже на проведение сравнительных тестов (подобных существовавшим в прошлом экзаменам МЕЙЦАВ) в их школах. Они даже согласились, что часть финансирования их школ будет зависеть от успеваемости по светским предметам.

Однако на данном этапе речь идет не о присоединении школ белзских хасидов к системе ультраортодоксальных государственных школ, которая находится в ведении и под контролем государства и включает полную школьную программу по светским дисциплинам, а также получение аттестата зрелости.

Речь идет о продолжении работы автономной системы школ, которыми управляют разные НКО, относящиеся к течению белзских хасидов. Поэтому есть опасение, что этот шаг может повредить попыткам продвижения государственного ультраортодоксального образования, поскольку это позволяет школам получать полное финансирование, оставляя министерству образования лишь частичный контроль.

Трудности с бюджетом

Сегодня ультраортодоксальные школы находятся в ведении в основном частных некоммерческих организаций. Объем школьной программы по светским дисциплинам в ультраортодоксальных школах очень разный, в каждом течении свои стандарты. Например, в образовательной сети «Мааян», связанной с партией ШАС, утверждают, что у них преподают светские предметы в полном объеме. В то время в других направлениях ультраортодоксального сектора светские предметы преподаются минимально, и это не позволяет выпускникам продолжить учебу у вузе и интегрироваться на рынке труда.

Ультраортодоксальная государственная система образования встречает сильное противодействие со стороны части ультраортодоксального руководства, которое отказывается от введения полноценного образования в своих школах. В ультраортодоксальных СМИ время от времени публикуются призывы духовных лидеров против государственных институтов. В Бней-Браке, например, нет ультраортодоксальных государственных школ, несмотря на многочисленные попытки родителей создать такую НКО и открыть школы.

Согласно сообщению Яакова Ривлина в газете «Бе-кехила», хасидский дом Белз столкнулся с трудностями с бюджетом своей частной образовательной сети после сокращения вспомогательных бюджетов министерства образования. Внутренние споры в среде харедим также препятствуют интеграции Белзских школ в существующую государственную образовательную сеть.

«Готовность высока»

На этой неделе в офисе генерального директора министерства образования Далит Штаубер состоялась встреча, на которой стороны, в том числе высокопоставленные представители Белзских хасидов обсудили продвижение реформы, у которой, очевидно, есть будущее, и она пользуется поддержкой министра иностранных дел Яира Лапида.

По мнению депутата Кнессета Тур-Паза, «это особенно важный шаг. Если мы не осуществим такие шаги сегодня, то Государство Израиль не сможет справиться со своими проблемами в будущем. Сегодня здесь учится 9 тысяч учеников, но через полтора десятилетия их число удвоится, и к этому направлению будет присоединяться все больше школ. Я обнаружил большую готовность с обеих сторон, и я уверен, что этот шаг является началом значительных изменений в ультраортодоксальном секторе».

Белзские хасиды считаются самобытным течением, которое ведет себя независимо от самых крупных хасидских дворов. Ребе Белзских хасидов выступает за сближение с современным миром, он против затворничества в своем гетто.

Другие духовные лидеры, в отличие от Белзских, не хотят открыто поддерживать преподавание светских дисциплин и выход мужчин на рынок труда. Белзский реби призывает своих последователей получать образование, чтобы интегрироваться на рынок труда. Он был первым из хасидских дворов, разрешивший своим хасидам подключаться к «кошерному» Интернету, если это необходимо для работы.

В своей знаменитой речи в 2005 году Белзский рабби сказал своим последователям: «Если «аврех» после года в «колеле» понимает, что его учеба туго продвигается, то ли из-за отсутствия таланта, то ли из-за материального положения семьи, ему нужно освоить профессию или ремесло. Чтобы работать и кормить семью. Я говорю не о богатстве, а об основных средствах к существованию, чтобы он не влезал в долги и не попал в рабство к кредиторам. Подготовиться к этому можно во время учебы в «колеле», уделяя несколько часов в неделю по вечерам изучению профессии, чтобы хватало на жизнь и чтобы не попасть в ситуацию, когда приходится ходить в запрещенные места из-за необходимости срочно заработать себе на жизнь».

Нати Тукер, Лиор Датель, TheMarker. https://nep.detaly.co.il/vpervye-hasidy-gotovy-soglasitsya-na-prepodavanie-detyam-bazovyh-discziplin/