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В Израиле посадят 450 тысяч деревьев, чтобы противостоять глобальному потеплению

В Израиле посадят 450 тысяч деревьев, чтобы противостоять глобальному потеплению

Кабинет министров Израиля одобрил план по посадке 450 000 деревьев в стране, чтобы смягчить последствия изменения климата, создавая больше тени и более низкие температуры.

Об этом сообщает Israel National News.

Этот план обойдется правительству в 2,5 миллиарда шекелей и будет реализован до 2040 года.

«Правительство Израиля поставило тему климата в качестве национальной цели. Более 90% жителей страны живут в городских поселениях, и чем жарче становится климат, тем труднее будет передвигаться на улице», — заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

План предназначен как для защиты жителей городов от повышения температуры по мере изменения климата, так и для предотвращения дальнейшего экологического ущерба от этого процесса. Деревья перерабатывают углекислый газ, один из газов, выбрасываемых загрязняющими окружающую среду автомобилями, а также закрепляют почву и поглощают осадки, смягчая последствия наводнений, которые становятся все более частыми явлениями в Израиле.

Резолюция, принятая в воскресенье кабинетом министров, назвала деревья «важнейшей городской инфраструктурой, особенно во время изменения климата».

Но даже несмотря на то, что Израиль планирует посадку новых саженцев деревьев, сотни тысяч более взрослых деревьев вырубаются каждый год из-за строительства.

30 января, 2022 | Category: Израиль, Новости
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