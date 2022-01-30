В Израиле посадят 450 тысяч деревьев, чтобы противостоять глобальному потеплению

Кабинет министров Израиля одобрил план по посадке 450 000 деревьев в стране, чтобы смягчить последствия изменения климата, создавая больше тени и более низкие температуры.
Об этом сообщает Israel National News.
Этот план обойдется правительству в 2,5 миллиарда шекелей и будет реализован до 2040 года.
«Правительство Израиля поставило тему климата в качестве национальной цели. Более 90% жителей страны живут в городских поселениях, и чем жарче становится климат, тем труднее будет передвигаться на улице», — заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.
Резолюция, принятая в воскресенье кабинетом министров, назвала деревья «важнейшей городской инфраструктурой, особенно во время изменения климата».
Но даже несмотря на то, что Израиль планирует посадку новых саженцев деревьев, сотни тысяч более взрослых деревьев вырубаются каждый год из-за строительства.
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