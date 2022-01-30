В Израиле посадят 450 тысяч деревьев, чтобы противостоять глобальному потеплению

Кабинет министров Израиля одобрил план по посадке 450 000 деревьев в стране, чтобы смягчить последствия изменения климата, создавая больше тени и более низкие температуры.

Об этом сообщает Israel National News.

Этот план обойдется правительству в 2,5 миллиарда шекелей и будет реализован до 2040 года.

«Правительство Израиля поставило тему климата в качестве национальной цели. Более 90% жителей страны живут в городских поселениях, и чем жарче становится климат, тем труднее будет передвигаться на улице», — заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.