В Италии сообщили о новой разновидности омикрон-штамма COVID-19

Итальянские ученые выделили новую разновидность коронавируса, так называемый «омикрон-2». Об этом сообщил директор Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» (Lazzaro Spallanzani) Франческо Вайя30.
По его словам, специалисты выявили новый вирус COVID-19 больше месяца назад, но решили «не тревожить общественное мнение из-за варианта, идентичного «омикрону-1″». «Эта мутация, омикрон, все больше принимает характеристики и признаки сезонного заболевания. Все в мире, даже производители вакцин, согласны с тем, что бесполезно делать прививки, приближенные друг к другу по времени», — заявил эксперт.
Директор «Спалланцани» отметил, что вакцинация от коронавирусной инфекции будет проводиться раз в год, штамм омикрон позволяет говорить о COVID-19 в будущем как о сезонном заболевании.
Страшно читать заявления врачей из массово инфицированных (привитых) Израиля, Великобритании, Тайваня, Японии, Гибралтара, Массачусетса и т.д. о том, что 85-90% смертей и тяжелобольных – это вакцинированные и число их ужасающе растёт. (В расийском Воронеже после «вакцинации» смертность выросла в 100 раз; и так во всех Странах). Мировая величина вирусологии Л.Монтанье считает: «Нет надежды и никакого возможного лечения для тех, кто уже вакцинировался…». Потому, что:
• Смертельная инъекция лишает эндотелиальные клетки всего их кислорода! – т.к. каждая доза мРНК ГМО-яда (т.н.з.«вакцины») содержит 50-100 МИЛЛИАРДОВ генов белка (протеина шипа) синтетического S-вируса!!! Каждый из этих МИЛЛИАРДОВ чужеродных протеинов крадёт кислород клетки и, поскольку смертельные гены, постепенно размножаясь, в итоге побеждают — жертва умирает в срок до 2-х лет. ЛЕЧЕНИЯ НЕТ. И чем больше вы сделаете уколов вакцинами «отсроченной смерти», тем быстрее умрёте!
• Каждый из миллиардов синтетических генов – это мРНК (ГМО) программа для ДНК клеток вашего организма на постоянный синтез уже не своих, а вакцинных ГМО-белков, таким образом уже распознаваемых как свои, на защиту которых и встаёт иммунная система, постепенно уничтожая оставшиеся естественные клетки (цитокиновый шторм); отчего отмирают разные органы вашего тела; потому и характер и время вашей неминуемой смерти – отчего и когда? – никак неопределённы; – всё вирус, мол, виноват и, конечно же – враги не вакцинированные.
Обязательны и побочные явления инфицирования ГМО-вакцинами– тромбоз сосудов, миокардит, безплодие, потеря естественного иммунитета (пресловутый ВИЧ).
●На пару с американским евреем Гейцем, по ТВ (!!) заявившем о сокращении населения вакцинами; «автор» «Спутник-V» русский еврей (не вирусолог, а глистолог) Гинсбург ПУБЛИЧНО детализировал «Состав» своей смертоносной вакцины! – а чего стесняться? – СМИ-перепуганные упёртые бараны всё равно не поймут….
— Помимо стойкого яда оксида графена, делающего в клетках инфицируемого пациента пучковые (5 инфицированных в одном пучке 5g управляющего сигнала) антенны для биосовместимого наночипа (см. в Сети видео образования жидко-кристаллической решётки в вакцинах под микроскопом) ; в «СпутникV- Состав» читаем: «…ген белка S вируса…в кол-ве 1,0 х10 в 11-ой степени»(!!!) — это 100 миллиардов генов синтетического белка», состоящего из ВИЧ, XMLVи SARS за один укол запускают внутри клеток каждого вакцинированного воспроизводство многих сотен миллиардов ГМО-вирусов по-сто-ян-но !!! – ВЫВОД?