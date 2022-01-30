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В Чехии неизвестные уничтожили секретный документ о взрывах во Врбетице

Полиция Чешской Республики занялась изучением и проверкой обстоятельств уничтожения секретного документа спецслужб страны, касающегося взрывов военных складов во Врбетице. Об этом сообщает «Радио Прага».

В донесении, предназначенном исключительно для президента страны Милоша Земана, якобы содержалась информация о причастности к взрывам во Врбетице 2014 года агентов российской военной разведки ГРУ.

О случайном уничтожении документа чешской контрразведки полиция узнала в ходе проверки соблюдения резиденцией президента режима работы с такого рода данными.

30 января, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия
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