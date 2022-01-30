В Британии создали концепцию регионального водородного самолета

Проект британского института аэрокосмических технологий FlyZero представил первоначальную концепцию регионального водородного самолета. Как сообщает FlightGlobal, лайнер предназначается для перевозки до 75 человек на расстояния до 1,48 тысячи километров.

Водородные самолеты считаются экологически нейтральными. Электромоторы, которые приводят их в движение, питаются от топливного элемента, на ходу соединяя водород с кислородом. В качестве «выхлопа» образуется только вода. К тому же, водород может дать гораздо большую плотность энергии, чем многие современные аккумуляторы. Но разработка водородных самолетов связана с рядом сложностей. Например, для полетов на большую дальность им необходимо много жидкого топлива. Если его разместить внутри фюзеляжа, сократится число посадочных мест. А если на внешней подвеске, увеличится взлетная масса и лобовое сопротивление летательного аппарата.

Британский институт аэрокосмических технологий ведет проект FlyZero с 2020 года при поддержке правительства Соединенного Королевства. Его задача — исследовать концепции самолетов с нулевым уровнем выбросов и представить концепции трех экологичных самолетов: регионального, широкофюзеляжного и широкофюзеляжного. В декабре прошлого года FlyZero опубликовал концептуальное изображение и некоторые детали о широкофюзеляжном лайнере. Он должен будет перевозить 279 пассажиров на расстояния более 9,7 тысячи километров.

В январе FlyZero представил первоначальную концепцию регионального экологичного самолета, рассчитанного на 75 пассажиров. Размеры летательного аппарата не уточняются. Зато известно, что жидкий водород будет храниться у него в криогенных топливных баках в хвосте фюзеляжа. Топливные элементы будут питать шесть электромоторов, расположенных в гондолах.

Дальность полета регионального водородного самолета составит 1,48 тысячи километров, а крейсерская скорость — 600 километров в час. Финальную концепцию воздушного судна FlyZero собирается опубликовать в марте.