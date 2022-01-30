В Британии создали концепцию регионального водородного самолета

Водородные самолеты считаются экологически нейтральными. Электромоторы, которые приводят их в движение, питаются от топливного элемента, на ходу соединяя водород с кислородом. В качестве «выхлопа» образуется только вода. К тому же, водород может дать гораздо большую плотность энергии, чем многие современные аккумуляторы. Но разработка водородных самолетов связана с рядом сложностей. Например, для полетов на большую дальность им необходимо много жидкого топлива. Если его разместить внутри фюзеляжа, сократится число посадочных мест. А если на внешней подвеске, увеличится взлетная масса и лобовое сопротивление летательного аппарата.
Британский институт аэрокосмических технологий ведет проект FlyZero с 2020 года при поддержке правительства Соединенного Королевства. Его задача — исследовать концепции самолетов с нулевым уровнем выбросов и представить концепции трех экологичных самолетов: регионального, широкофюзеляжного и широкофюзеляжного. В декабре прошлого года FlyZero опубликовал концептуальное изображение и некоторые детали о широкофюзеляжном лайнере. Он должен будет перевозить 279 пассажиров на расстояния более 9,7 тысячи километров.
В январе FlyZero представил первоначальную концепцию регионального экологичного самолета, рассчитанного на 75 пассажиров. Размеры летательного аппарата не уточняются. Зато известно, что жидкий водород будет храниться у него в криогенных топливных баках в хвосте фюзеляжа. Топливные элементы будут питать шесть электромоторов, расположенных в гондолах.
Дальность полета регионального водородного самолета составит 1,48 тысячи километров, а крейсерская скорость — 600 километров в час. Финальную концепцию воздушного судна FlyZero собирается опубликовать в марте.
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