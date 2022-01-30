В Берлине насчитали 290 улиц, названных в честь антисемитов

В список, обнародованный комиссаром Берлина по борьбе с антисемитизмом Сэмюэлом Зальцборном, вошли очень разные персоны. От отца Реформации и основателя одного из направлений протестантизма Мартина Лютера до историка Генриха фон Трейчке и даже первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра. Зальцборн особо подчеркнул, что речь идет не о переименовании улиц, а создании «основы для важной общественной дискуссии», —сообщает портал RBB24.

Нет сомнений, что антисемитизм был очень распространен в Германии на протяжении веков, поэтому многие выдающиеся немцы, внесшие значительный вклад в развитие общества, отличались ненавистью к евреям. Среди них, например, Мартин Лютер — крупнейший теолог, ведущий переводчик Библии и один из создателей немецкого литературного языка. Апогеем его антисемитских воззрений стал памфлет 1543 года «О евреях и их лжи», где богослов сформулировал практические рекомендации по принуждению «христопродавцев» к крещению. Итак, лютеранам следовало: сжечь (а что не сгорит, засыпать землей) все синагоги и еврейские школы; разрушить дома евреев, ибо в домах они могут устроить то же, что и в синагогах и школах; изъять религиозную иудейскую литературу; запретить иудеям свободное перемещение по стране (в противном случае, протестанты вправе грабить их на дорогах) и, наконец, принудить всех молодых еврейских мужчин и женщин к тяжелому физическому труду. Нелишне напомнить, что даже Хрустальную ночь нацисты приурочили ко дню рождения отца Реформации. Тем не менее, по всей Германии разбросаны тысячи Martin-Luther-Strasse.

На площади пастора Нимёллера. Фото: Sinuhe20 , источник: Wikimedia

Есть в списке и другие персонажи, известные как активные участники Сопротивления нацистскому режиму, но… отметившиеся антисемитскими взглядами. Самый яркий пример такого рода — пастор Мартин Нимёллер, убежденный пацифист, чьи антифашистские строки: «Сначала они пришли за… но я промолчал», знает весь мир. Начинал он как кадровый военный и монархист, в 1924-м вступил в НСДАП и был крайне антиеврейски настроен. «Какова причина их (евреев) наказания на протяжении тысяч лет? — вопрошал он в одной из проповедей 1935 года. — Дорогие братья, причину легко назвать: евреи распяли Христа!». В честь пастора, удостоенного Ленинской премии мира, названы площадь и станция метро в северной части Берлина.

Каждому в Германии известно имя крупного ученого, автора «Истории Германии в XIX веке» в пяти томах Генриха фон Трейчке, которому принадлежит фраза «евреи — наше несчастье», поднятая нацистами на щит много лет спустя после смерти автора. Имя фон Трейчке носит берлинская улица, на которой расположен крупный торговый центр.

Даже в творчестве такого писателя как Томас Манн можно найти антисемитские мотивы, хотя впоследствии он стал стойким противником нацистского режима.

Станция метро им. Конрада Аденауэра. Фото: IngolfBLN , источник: Wikimedia

Дважды арестовывавшийся Гестапо Конрад Аденауэр тоже не избежал обвинений в попустительстве антисемитизму, во многом из-за окружения первого послевоенного канцлера (в правительство вошли бывшие нацистские функционеры). В ФРГ множество топонимов носят имя творца немецкого экономического чуда.

При всем этом проводивший исследование политолог Феликс Зассманнсхаузен, полагает, что лишь в ряде случаев переименование улицы будет уместным. Как правило, достаточно мемориальной доски или другого маркера, который будет дополнен информацией в онлайн-путеводителях.

Максим Суханов