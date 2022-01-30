Умер легендарный актер Леонид Куравлев

В медучреждение его привезли 5 января с подозрением на коронавирус. Однако тесты, которые он сдавал 6 и 9 января, показали отрицательный результат. Кроме того, врачи провели Куравлеву гастростомию — экстренную операцию на желудке.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. В 1953 году впервые попытался поступить во ВГИК, однако в вуз не прошел и устроился на работу в московскую артель «Оптик». Следующая попытка состоялась в 1955 году — на этот раз он успешно сдал экзамены и стал студентом актерского отделения ВГИКа. В кино дебютировал студентом, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет…» (1958).

Широкой публике Куравлев известен по ролям в фильмах «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Семнадцать мгновений весны», «Ищите женщину» и многих других советских и российских лентах.