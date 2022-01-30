Ученые обнаружили связь между употреблением мяса и рассеянным склерозом

Ученые из университетов Вашингтона и Сиднея считают, что увлечение мясом приводит к изменениям кишечных бактерий, способных спровоцировать рассеянный склероз. Об этом сообщается в научном журнале EBioMedicine Journal.

Как отмечает издание, исследование показало, что наличие большого количества мяса в рационе приводит к уменьшению определенных полезных бактерий в кишечнике. Также это вызывает появление большего типа иммунных клеток крови, а подобное может спровоцировать одно из тяжелейших аутоиммунных заболеваний — рассеянный склероз.

В ходе этой болезни из-за вышедшего из-под контроля иммунитета, атакующего собственный организм, истончается миелиновая оболочка нервов, так что нервные сигналы от мозга к телу нарушаются. И человек все хуже управляет собственным телом. На определенном этапе рассеянного склероза пациенты плотно усаживаются в инвалидное кресло.

До последнего времени существовала масса теорий по поводу причины возникновения этой болезни. Однако четких связей между диетой, иммунитетом и рассеянным склерозом установлено не было. Но все большее количество работ ученых предполагают, что в развитии этой коварной болезни существенную роль может играть микробиом — сообщество бактерий в нашем кишечнике, ведь они напрямую влияют на иммунную систему. А то, что мы едим, в свою очередь, влияет на бактерии.

Ученые собрали анализы микробиома и метаболитов, изучили особенности питания и функционала иммунной системы у 49 добровольцев. 25 из них страдали от рассеянного склероза, от 24 находились в контрольной группе.

«Мы обнаружили некоторое количество кишечных бактерий, связанных с РС и тяжестью этого заболевания, — рассказал автор исследования доктор Яндзяо Чжоу из Вашингтонского университета. — Мы также нашли повышенное число аутоиммунных маркеров и сигнальных метаболитов при рассеянном склерозе. Но самым интересным было то, как эти системы соединяются между собой, и как диета вовлечена в эти связи».