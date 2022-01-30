Трамп пообещал помиловать участников атаки на Капитолий

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что если он примет участие в президентских выборах и победит, то помилует своих сторонников, осужденных за участие в штурме Капитолия.

Трамп выступил на митинге в городе Конро, штат Техас, однако не сказал, будет ли участвовать в выборах.

Трамп сказал: «Мы обойдемся с ними справедливо. И если это потребует помилования, мы дадим им помилование. Потому что к ним отнеслись так несправедливо».

Тысячи сторонников Трампа атаковали Капитолий 6 января 2021 года. Трамп ложно утверждал, что результаты президентских выборов подтасованы, его сторонники пытались остановить процесс утверждения победы Джо Байдена.

Один полицейский, охранявший Капитолий, скончался на следующий день после штурма, еще четверо позже покончили с собой. Около 140 полицейских получили ранения и травмы. Погибли четверо атаковавших. Обвинения были предъявлены более, чем 700 участникам атаки.