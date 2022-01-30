Трамп пообещал помиловать участников атаки на Капитолий Джеймс Ганн попрощался со «Стражами Галактики» » Россия согласилась отодвинуть учения ВМФ от берегов Ирландии Российское командование согласилось перенести военно-морские маневры подальше от побережья Ирландии после давления со стороны политиков и рыбаков. Учения с боевыми стрельбами, запланированные на 3-8 февраля, должны были пройти в 240 км от юго-западного побережья страны. В субботу вечером министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени сообщил, что учения будут перенесены за пределы ее исключительной экономической зоны. «На этой неделе я написал своему коллеге, министру обороны России, с просьбой пересмотреть место проведения военно-морских учений у берегов Ирландии. Сегодня вечером я получил письмо, подтверждающее, что российские учения будут перенесены за пределы ИЭЗ Ирландии. Я приветствую это решение», — говорится в его «Твиттере». Ирландия не приветствует проведение учений российского флота в северо-восточной части Атлантического океана, но не может им воспрепятствовать, поскольку они не нарушают международное право, заявлял ранее глава МИД. «Жест доброй воли» Решение о переносе учений было принято в качестве «жеста доброй воли», заявил в субботу посол России в Ирландии Юрий Филатов. По словам Филатова, такое решение было принято, чтобы «не препятствовать промысловой деятельности ирландских судов в традиционных районах промысла». Местные рыбаки грозили устроить акции протеста, если учения пройдут там, где было запланировано изначально. Их поддержала Ирландская ассоциация переработчиков и экспортеров рыбы. Министр по делам национального наследия Малколм Нунан предупреждал, что российские военные учения могут иметь губительные последствия для многих морских животных, в том числе нескольких видов китов. Российский посол Филатов называл эту проблему преувеличенной, а конфликтную ситуацию, связанную с военными маневрами — частью пропагандистской кампании о предполагаемой российской угрозе Европе.