Netflix проиграл суд грузинской шахматистке

Сериал с Аней Тейлор-Джой вышел полтора года назад, но руководству Netflix «Ход королевы» или «Ферзевый гамбит» икается до сих пор. Причем, далеко не по хорошему поводу.

Сегодня стало известно, что Netflix уступил в суде грузинской шахматистке Ноне Гаприндашвили. Калифорнийские судьи отказали онлайн-кинотеатру в отклонении иска спортсменки, возмущенной последней серией хитового сериала с Тейлор-Джой в главной роли.

Напомним, в финале «Хода королевы» советский диктор называл Нону русской шахматисткой, а также настаивал, что Гаприндашвили никогда не противостояла шахматистам мужского пола. Грузинка, между тем, с мужчинами играла 59 раз, и русской себя не считала вовсе.

Как уточнили в Deadline, после проигранного судебного заседания, разбирательства вокруг клеветы и сексизма со стороны шоураннеров «Хода королевы» в адрес Гаприндашвили продолжатся, и у нее остаются отличные шансы получить компенсацию в пять миллионов долларов.