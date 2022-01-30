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Netflix проиграл суд грузинской шахматистке

Сексистский гамбит: Netflix проиграл суд грузинской шахматистке

Сериал с Аней Тейлор-Джой вышел полтора года назад, но руководству Netflix «Ход королевы» или «Ферзевый гамбит» икается до сих пор. Причем, далеко не по хорошему поводу.

Напомним, в финале «Хода королевы» советский диктор называл Нону русской шахматисткой, а также настаивал, что Гаприндашвили никогда не противостояла шахматистам мужского пола. Грузинка, между тем, с мужчинами играла 59 раз, и русской себя не считала вовсе.

Как уточнили в Deadline, после проигранного судебного заседания, разбирательства вокруг клеветы и сексизма со стороны шоураннеров «Хода королевы» в адрес Гаприндашвили продолжатся, и у нее остаются отличные шансы получить компенсацию в пять миллионов долларов.

30 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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