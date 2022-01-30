МИД Британии пригрозил «российским олигархам» конфискацией собственности

Собственность «российских олигархов» в Лондоне может быть конфискована согласно готовящемуся проекту ужесточения санкций, заявила глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News.

«Ничего не исключено. Мы не будем говорить о деталях относительно того, кто и под какими санкциями будет, этот законопроект позволит нам бить по более широкому спектру целей, поэтому не будет никого, кто будет думать, что у него иммунитет от санкций», — заявила Трасс.

По ее словам, этот законопроект позволит ввести ограничения не только против непосредственно связанных с ситуацией вокруг Украины компаний, но и против любых компаний, «интересных Кремлю». Министр пообещала, что у предприятий и лиц, которые «служат опорой российского государства» и против которых направлен документ, «не получится спрятаться».