Канцелярия президента Чехии Земана уничтожила доклад о взрывах во Врбетице — в них подозревают агентов ГРУ

Информация о визите сотрудников Национального центра по борьбе с организованной преступностью Чехии (НКОЗ) подтверждается на официальном сайте канцелярии Земана. Однако в сообщении, по всей видимости по ошибке, неправильно указан год. «В пятницу, 21 января 2021 года, члены НКОЗ посетили канцелярию президента республики», — говорится в заявлении [вероятно, имеется в виду 2022 год — прим. ред.].
Президентская канцелярия ничего не пишет о цели визита, но как утверждают три информированных источника чешских изданий Radiožurnál и Respekt.cz, полиция хотела проверить, не получал ли кто-то посторонний доступа к докладу контрразведки BIS о взрыве в 2014 году на оружейных складах в Врбетице, при которых погибли два человека. Однако документа в канцелярии не оказалось — и теперь ведется расследование.
Чешское правительство заявляло, что подозревает в причастности к организации взрывов двух российских агентов — тех же «Петрова» (Александра Мишкина) и «Боширова» (Анатолия Чепиги), которых британские власти обвинили в попытке отравления в 2018 году в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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