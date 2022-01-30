Израильские ученые: Совы ориентируются в полете по мысленным картам Британия планирует удвоить численность войск в Восточной Европе » Канцелярия президента Чехии Земана уничтожила доклад о взрывах во Врбетице — в них подозревают агентов ГРУ Чешские СМИ сообщают, что полиция страны провела проверку в канцелярии президента страны Милоша Земана, связанную с секретным докладом о взрывах на оружейных складах в Врбетице, в организации которых подозреваются российские спецслужбы. По данным информированных источников, следователи намеревались проверить, не попали ли на документ какие-то посторонние генетические материалы или отпечатки пальцев, но оказалось, что он уничтожен. Информация о визите сотрудников Национального центра по борьбе с организованной преступностью Чехии (НКОЗ) подтверждается на официальном сайте канцелярии Земана. Однако в сообщении, по всей видимости по ошибке, неправильно указан год. «В пятницу, 21 января 2021 года, члены НКОЗ посетили канцелярию президента республики», — говорится в заявлении [вероятно, имеется в виду 2022 год — прим. ред.]. Президентская канцелярия ничего не пишет о цели визита, но как утверждают три информированных источника чешских изданий Radiožurnál и Respekt.cz, полиция хотела проверить, не получал ли кто-то посторонний доступа к докладу контрразведки BIS о взрыве в 2014 году на оружейных складах в Врбетице, при которых погибли два человека. Однако документа в канцелярии не оказалось — и теперь ведется расследование. Чешское правительство заявляло, что подозревает в причастности к организации взрывов двух российских агентов — тех же «Петрова» (Александра Мишкина) и «Боширова» (Анатолия Чепиги), которых британские власти обвинили в попытке отравления в 2018 году в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.