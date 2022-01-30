Джеймс Ганн попрощался со «Стражами Галактики»

Режиссер, наделавший шуму в киновселенной DC благодаря «Отряду самоубийц» и «Миротворцу», наконец-то поделился подробностями по третьей части «Стражей галактики». Триквел гарантирует массу сюрпризов. Приятных и не очень.

«Это масштабный, очень масштабный фильм. Он мрачный и он совсем не похож на то, чего ждут, и что только могут вообразить зрители», — подогревает интерес Джеймс Ганн.

Прославленный кинодел своеобразно попрощался с основной командой Стражей, дав понять, что зрители больше не увидят славную компанию в привычном виде. В интервью Deadline Ганн признается, что важнее всего для него — удачно закончить трилогию, и все предпосылки к тому имеются: