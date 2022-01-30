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Британия планирует удвоить численность войск в Восточной Европе

Лондон рассматривает возможность вдвое нарастить численность своих войск, дислоцированных в Восточной Европе. Британский кабинет обдумывает варианты усиления давления на Россию на фоне обострения напряженности вокруг Украины.

Премьер-министр Борис Джонсон говорит, что возможное развертывание дополнительных сил пошлет «четкий сигнал Кремлю».

Тем временем министры обороны и иностранных дел готовятся к переговорам в Москве, а Джонсон в ближайшие дни собирается позвонить президенту России Владимиру Путину.

Премьер-министр, который на этой неделе собирается посетить Восточную Европу, заявил, что Британия не потерпит «дестабилизирующих действий России и всегда будет поддерживать союзников по НАТО».

Я приказал нашим вооруженным силам подготовиться на следующей неделе к развертыванию по всей Европе с целью обеспечить нашим союзникам по НАТО поддержку на суше, на море и в воздухе», — добавил британский премьер.

Россия выдвинула около 100 тысяч военнослужащих, а также танки, артиллерию и ракеты к границе с Украиной, но отрицает планы вторжения.

Британия располагает более 900 военнослужащими в Эстонии, более 100 размещены на Украине в рамках учебной миссии, и эскадрон легкой кавалерии численностью около 150 человек базируется в Польше.

Ожидается, что в понедельник министерство иностранных дел Британии объявит в парламенте об ужесточении санкций против российских политических и финансовых институтов.

Детали усиления британского присутствия в Европе планируется обговорить в Брюсселе с союзниками по НАТО. Как сообщили на Даунинг-стрит, помимо увеличения численности войск в Эстонии, туда может быть поставлено дополнительное вооружение. Кроме того, в Европу могут быть направлены истребители, боевые корабли и военные специалисты.

30 января, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
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