Канцелярия президента Чехии Земана уничтожила доклад о взрывах во Врбетице — в них подозревают агентов ГРУ В Израиле посадят 450 тысяч деревьев, чтобы противостоять глобальному потеплению » Британия планирует удвоить численность войск в Восточной Европе Лондон рассматривает возможность вдвое нарастить численность своих войск, дислоцированных в Восточной Европе. Британский кабинет обдумывает варианты усиления давления на Россию на фоне обострения напряженности вокруг Украины. Премьер-министр Борис Джонсон говорит, что возможное развертывание дополнительных сил пошлет «четкий сигнал Кремлю». Тем временем министры обороны и иностранных дел готовятся к переговорам в Москве, а Джонсон в ближайшие дни собирается позвонить президенту России Владимиру Путину. Премьер-министр, который на этой неделе собирается посетить Восточную Европу, заявил, что Британия не потерпит «дестабилизирующих действий России и всегда будет поддерживать союзников по НАТО». «Если президент Путин выберет путь кровопролития и разрушения, это будет трагедией для Европы. Украина должна быть свободна в выборе своего будущего. Я приказал нашим вооруженным силам подготовиться на следующей неделе к развертыванию по всей Европе с целью обеспечить нашим союзникам по НАТО поддержку на суше, на море и в воздухе», — добавил британский премьер. Россия выдвинула около 100 тысяч военнослужащих, а также танки, артиллерию и ракеты к границе с Украиной, но отрицает планы вторжения. Британия располагает более 900 военнослужащими в Эстонии, более 100 размещены на Украине в рамках учебной миссии, и эскадрон легкой кавалерии численностью около 150 человек базируется в Польше. Ожидается, что в понедельник министерство иностранных дел Британии объявит в парламенте об ужесточении санкций против российских политических и финансовых институтов. Детали усиления британского присутствия в Европе планируется обговорить в Брюсселе с союзниками по НАТО. Как сообщили на Даунинг-стрит, помимо увеличения численности войск в Эстонии, туда может быть поставлено дополнительное вооружение. Кроме того, в Европу могут быть направлены истребители, боевые корабли и военные специалисты.