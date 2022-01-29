Звезда сериала «Звездный путь: Пикар» раскрыл судьбу шоу

Недавно стало известно, что в марте 2022 года на экраны выйдет второй сезон сериала «Звездный путь: Пикар». Это один из трех проектов, который ранее был продлен компанией Paramount+ в рамках киновселенной, однако накануне выяснилось, что шоу не суждено просуществовать долго.

Патрик Стюарт, играющий в сериале капитана Жана-Люка Пикара, рассказал, что третий сезон станет последним для проекта «Звездный путь: Пикар». Актер отметил, что это всегда было в планах Paramount+, передает Screenrant

О том, когда фанатам ждать выхода третьего сезона сериала «Звездный путь: Пикар», пока ничего не говорится. Но известно, что его производство уже ведется. Что до второго сезона, то он должен был выйти раньше, но пандемия сдвинула релиз на 3 марта.

Шоу расскажет о новых приключениях Пикара и его друзей. Команде предстоит отправиться в прошлое, чтобы спасти настоящее. И поможет капитану старый герой, который вернется во франшизу спустя 29 лет после последнего появления в ней.