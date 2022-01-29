Звезда «Мстителей» совершила ковидный каминг-аут

Эванджелин Лилли, известная широкой публике по сериалу «Остаться в живых», «Хоббиту» и линейке фильмов Marvel, в начале 2020 года публично отказывалась от карантина и социальной дистанции, нарываясь на скандал. И вчера артистка вновь заговорила о ковиде.

«Я считаю, что никого не должны принуждать вводить что-то в свое тело против своей же воли, особенно под угрозой атаки, ареста, содержания под стражей без суда, увольнения, голода, потери образования и отчуждения от близких людей и общества. Это небезопасно для нашего здоровья, и в этом нет любви!» — высказалась Оса из «Мстителей» в Instagram.

Лилли уточнила, что высказывала ровно ту же позицию о вакцине еще до ковида, но это не помешало ей получить пачку проклятий в комментариях: