В Эстонии начались военные учения с участием НАТО

В Эстонии стартовали ежегодные военные учения Winter Camp с участием НАТО.
Как сообщает пресс-служба генштаба эстонских сил обороны, маневры продлятся до 6 февраля. В них задействованы около 1,4 тыс. военных из Эстонии, Франции и Великобритании.
В ходе учений союзные войска будут противостоять условному противнику и отрабатывать наступательные и оборонительные действия. Также пройдут боевые стрельбы. При этом акцент будет сделан на координации действий сухопутных и воздушных сил.
https://www.youtube.com/watch?v=2GG5njeKhAs