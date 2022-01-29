В Эстонии начались военные учения с участием НАТО

В Эстонии стартовали ежегодные военные учения Winter Camp с участием НАТО.

Как сообщает пресс-служба генштаба эстонских сил обороны, маневры продлятся до 6 февраля. В них задействованы около 1,4 тыс. военных из Эстонии, Франции и Великобритании.

В ходе учений союзные войска будут противостоять условному противнику и отрабатывать наступательные и оборонительные действия. Также пройдут боевые стрельбы. При этом акцент будет сделан на координации действий сухопутных и воздушных сил.