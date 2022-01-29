Обслуживание банкетов и организация фуршетов от SOUL Catering: хороший вид корпоративного отдыха

Многие современные люди проводят на работе треть суток. В результате этого любая профессиональная деятельность со временем становится рутинной. Разбавлять трудовые будни должен корпоративный отдых – подобные мероприятия уже успешно доказали эффективность. Надо иногда отвлекаться от выполнения профессиональных задач – к примеру, заказать выездной фуршет – это выгодное решение.

Можно провести фуршет на работе – хороший вариант для тимбилдинга. Оптимальнее всего проводить его в конце рабочего дня, когда люди устали от дел и проголодались. Так можно будет и перекусить, и пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, рассказать что-нибудь интересное. К плюсам такого тимбилдинга относятся:

Экономия времени. Ресторан выбирать долго, да еще и ехать в него требуется, а в случае с фуршетом в офисе такие проблемы отпадают.

Выбор блюд внушительный. Можно выбрать канапе, горячие закуски, да и вообще все, что вам надо.

Удобство. Кейтеринг от профессионалов – это создание правильной атмосферы, возможность расслабиться за вкусностями, забыв о повседневных делах.

Если важно, чтобы сотрудники хорошо отдохнули – стоит обратиться в SOUL Catering. Компания занимается организацией фуршетов, выполняет обслуживание банкетов, кофе-брейков, частных ужинов.

При планировании мероприятия учитывается специфика деятельности вашей компании, особенности коллектива, размеры офиса, личные пожелания каждого человека, который примет участие в фуршете. Персональный менеджер проследит за тем, чтобы мероприятие прошло на должном уровне, с ним можно связаться по любому вопросу.

Повод для фуршета может быть практически любым – если был заключен выгодный контракт, кто-то получил повышение, у одного из коллег день рождения. Хороший вариант это и в том случае, если нужно неформальное знакомство с новым сотрудником.

Если же вы считаете, что стандартного офисного фуршета точно будет мало, закажите банкет. Компания SOUL Catering оказывает кейтеринговые услуги на профессиональном уровне – разочарованных не будет. Выездной банкет окажется не только вкусным, но и детально продуманным. Блюда могут быть подобраны индивидуально для каждого гостя, также в меню могут присутствовать вегетарианские позиции.

Обслуживание банкетов выполняют лучшие специалисты. Это вежливые официанты, которые знают все об этикете, бармены и сомелье, знающие все о напитках, а также другие профессионалы.