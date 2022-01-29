Называет себя готом и живет с вороной: Николас Кейдж готовится к новому фильму

Николас Кейдж сыграет Дракулу в фильме Universal «Ренфилд». В роли титулованного приспешника вампира выступит Николас Холт. За режиссуру проекта отвечает Крис МакКей.

Персонаж «Ренфилда» появился в романе Брэма Стокера «Дракула» в 1897 году как пациент психбольницы, одержимый идеей пить кровь и заблуждающийся в том, что обретет бессмертие. Он кланяется в ноги Дракуле, который кормит его насекомыми и крысами, суля вечную жизнь.

Подробности фильма пока не озвучиваются. Сроки выхода неизвестны, и сюжет не рассекречивается, однако ожидается, что для зрителя готовят приключенческое кино с комедийным тоном, передает THR.

Примечательно, что Николас Кейдж в недавнем интервью с Los Angeles Times рассказал о своем неожиданном образе, а также сообщил, что у него живет ворона. Птица по кличке Хуган обитает в геодезическом куполе в резиденции актера в Лас-Вегасе, и он объяснил свою симпатию к пернатому.

«Вороны очень умны. И мне импонирует их внешний вид, — заявил актер в интервью. — Мне нравится элемент готики. Я гот».

Связаны ли мрачные замашки звезды с новым фильмом, не ясно, но можно полагать, что увлечения Кейджа позволят ему органично вжиться в роль Дракулы.