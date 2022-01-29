Из простушки в толстушку: первые фото Бриджит Фонда за 13 лет просочились в Сеть

Бриджит Фонда снималась у Квентина Тарантино и Фрэнсиса Копполы, а российский зритель, помимо «Крестного отца 3» и «Джеки Браун» наверняка запомнил актрису по роли проститутки с трагичной судьбой из «Поцелуя дракона» с Джетом Ли.

Но в итоге жизнь некогда одной из главных красоток Голливуда свернула куда-то не туда.

Фонда нигде толком не снимается с 2002 года — роль Злой королевы в «Белоснежке» стала последней в ее карьере, после чего актриса стала редкой гостьей на красных дорожках, а соцсетей у нее не было отродясь.

Последние 13 лет Бриджит и вовсе не видели на публике, но сегодня портал DailyMail показал, как выглядит Мелани Ралстон из третьего фильма Тарантино.

На опубликованных фото в Бриджит совсем не узнать простоватую красотку из «Джеки Браун» — к своим 58 годам Фонда очень располнела, поседела и, похоже, перестала следить за собой, одеваясь в мешковатую одежду и собирая волосы в неаккуратный пучок.