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Главным злодеем нового «Форсажа» станет звезда «Игры престолов»

Главным злодеем нового «Форсажа» станет звезда «Игры престолов»

Джейсон Момоа решил засветиться в очередной известной франшизе. Подмяв под себя Дейнерис в «Игре престолов» и завоевав подводное королевство в «Аквамене», самоанская звезда теперь будет избивать Вина Дизеля и компанию в «Форсаже».

Если участие Момоа в десятой части «Форсажа» еще не подтверждено официально, то уже точно известно, что в фильме, который выйдет на экраны в мае 2023 года, публику порадуют Вин Дизель, Лудакрис, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон и остальные участники знаменитой «семьи».

29 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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