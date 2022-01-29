Главным злодеем нового «Форсажа» станет звезда «Игры престолов»

Джейсон Момоа решил засветиться в очередной известной франшизе. Подмяв под себя Дейнерис в «Игре престолов» и завоевав подводное королевство в «Аквамене», самоанская звезда теперь будет избивать Вина Дизеля и компанию в «Форсаже».
Если участие Момоа в десятой части «Форсажа» еще не подтверждено официально, то уже точно известно, что в фильме, который выйдет на экраны в мае 2023 года, публику порадуют Вин Дизель, Лудакрис, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон и остальные участники знаменитой «семьи».
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