Джонни Депп решил заработать на продаже виртуального «воздуха»

Оставшись без крупных проектов из-за скандала с Эмбер Херд, Джонни Депп посвятил себя рисованию. Талант художника актер воплотил в сотнях картин, нарисовав Хита Леджера, свою умершую собаку Муху и кого еще только не.

Теперь Депп решил заработать на своих картинах, но — неожиданным образом. Каждый желающий приобрести работу Джонни не сможет повесить ее на стену, ведь популярный артист решил продавать все в виде NFT — анимированных версий своих картин.

Ради масштабной распродажи капитан Джек Воробей создал аж 11 111 несменяемых токенов под общим названием «Никогда не бойся», 25% с продажи которых пойдут на благотворительность.