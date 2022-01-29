Джонни Депп решил заработать на продаже виртуального «воздуха»

Оставшись без крупных проектов из-за скандала с Эмбер Херд, Джонни Депп посвятил себя рисованию. Талант художника актер воплотил в сотнях картин, нарисовав Хита Леджера, свою умершую собаку Муху и кого еще только не.
Теперь Депп решил заработать на своих картинах, но — неожиданным образом. Каждый желающий приобрести работу Джонни не сможет повесить ее на стену, ведь популярный артист решил продавать все в виде NFT — анимированных версий своих картин.
Ради масштабной распродажи капитан Джек Воробей создал аж 11 111 несменяемых токенов под общим названием «Никогда не бойся», 25% с продажи которых пойдут на благотворительность.
«Мы решили выпустить серию портретов, которая могла бы дать что-то взамен. Возможность поддержать благотворительные организации — это невероятный подарок. Я надеюсь, что мы сможем создать новое сообщество друзей вокруг этих NFT.
Мое участие в пространстве NFT только началось», — объяснил Депп порталу Pagesix, уточнив, что помимо картинки в Сети покупатели получат приглашение в беседу с актером, где смогут заниматься творчеством.
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