«Человек-паук: Домой пути нет»: актеры впервые прокомментировали съемки

На ютуб-канале Spider-Man Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд, Том Холланд впервые публично рассказали о своем участии в фильмах о Человеке-пауке. Подробности разговора читайте в материале.

В ролике, который длится полчаса, актеры поделились своими впечатлениями от работы в фильмах о Человеке-пауке. Эндрю Гарфилд, Том Холланд рассказали также о вышедшей на экраны в 2021 году части «Нет пути домой».

О чем рассказали актеры

Том Холланд был поражен тем, как эмоционально он прожил этот опыт – на экране и за его пределами – ему пришлось побывать там, где он раньше не был. «У меня как актера было ощущение, что это был последний раз, когда я потенциально мог надеть костюм, – поделился он. – Этот фильм также чувствовался как празднование трех поколений кинематографа». Холланд подытожил, что невероятно доволен тем, что сыграл в фильме. Однако подчеркнул, что было тяжело.

Вау, посмотри на мою жизнь. Смотри, что со мной произошло. Я работаю с Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом, и мы рассказываем эту историю, – сказал он.

Кроме того, актер вспомнил ситуацию, когда боялся совместных съемок с Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом. В частности, рассказал, как просил Зендею и Джейкоба Баталона поддержать его на первой репетиции с актерами.

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает лидирующие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.

Эндрю Гарфилд назвал истинные причины своего согласия на участие в «Нет пути домой». Известно, что Marvel Studios и Sony всячески скрывали появление Гарфилда и Магуайра в фильме и официально не подтверждали их участия. По словам актера, это походило на замечательную творческую идею и эффектное продолжение истории.

Объединение трех пауков могло пойти по двум путям, но все прошло просто замечательно. Это было братство, – сказал Гарфилд.

Тебе Магуайр рассказал о своих ощущениях, когда через 14 лет он снова надел костюм Человека-паука. Кроме того, актер поделился, что одно из его любимых занятий сейчас – наблюдать в интернете, как фанаты реагируют на фильм и игру актеров.

Я всегда знал, что этот фильм станет любимым во всем мире, – поделился Магуайр.

Что нужно знать о «Человеке-пауке: Нет пути домой»

Фантастический фильм, который стартовал в кинотеатрах мира в середине декабря, занял шестое место в списке кассовых лент за всю историю кинематографа. Чтобы преодолеть отметку в 1 миллиард долларов, собранных в прокате, ему понадобилось 12 дней. И это произошло на фоне нового штамма COVID-19;

По сюжету Питер Паркер (Том Холланд) просит Доктора Стренджа (Бенедикта Камбербетча) наложить заклинание: пусть весь мир забудет, что Паркер – Человек-паук. Однако оно подействует совсем не так, как планировалось. По сюжету все события происходят после предыдущей части «Человек-паук: Вдали от дома». Фильм начинается с финального кадра предыдущей части;

Журналисты западных изданий и критики оценили новую ленту из трилогии. Большинству фильм понравился, хвалят его эмоциональную сущность, но некоторые критикуют его чрезмерный фан-сервис. Больше об отзывах, которые мы собрали, читайте в нашем материале;

Том Холланд вышел в слезах после показа фильма «Человек-паук: Нет пути домой»;

На Rotten Tomatoes у картины рейтинг – 93 % на основе 383 рецензий. На Metacritic фильм набрал 71 балл из 100.

Главные роли в новой части о Человеке-пауке получили следующие актеры:

Том Холланд,

Зендея,

Джон Фавро,

Джейкоб Баталон,

Мариса Томей,

Бенедикт Камбербетч и другие.