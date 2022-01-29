Без кольца, но с улыбкой: к скандальной звезде «Секса в…» вернулась жена

Карьеру Нота уже не спасти: после обвинений в домогательствах, которые так и не получили подтверждений, актеру повально отказывают в новых ролях, а рекламные контракты рвутся один за другим. Но как там в поговорке: не повезло в карьере — повезло в любви?

После 20 лет брака Тара Уилсон уехала от Криса Нота в канун Рождества — заявления актера о том, что он ни к кому не приставал, пользы не принесли. Но вчера парочку наконец-то заметили вместе, причем жена звезды «Секса в большом городе» явно радовалась воссоединению с мужем.

На фото от DailyMail звездная пара прогуливается по парку Лос-Анджелеса со своими детьми: четырехлетним Орионом Кристофером и годовалым Китсом. Несмотря на то, что Тара Уилсон улыбалась супругу, обручального колечка на ней папарацци не заметили. Не исключено, что конфликт замяли не до конца.