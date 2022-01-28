Звезда «Великолепного века» сбежал из Турции

В ближайшее время мировая публика не увидит Халита Эргенча в крупных проектах. Вот уже почти два года, как популярнейший турецкий актер отказывается от новых ролей, прикрываясь рождением дочурки Лейлы, но теперь вскрылось, почему Султан Сулейман на самом деле забросил съемки.
До сих пор непонятно лишь, что довело Халита до внезапного переезда: возможно, надоели армии надоедливых фанатов, или же он захотел оказаться поближе к крупным европейским студиям в надежде на более серьезные проекты. Напомним лишь, что последний его сериал «Вавилон» закрыли спустя два сезона в 2020-м году.
Источник фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
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