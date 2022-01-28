Звезда «Великолепного века» сбежал из Турции

В ближайшее время мировая публика не увидит Халита Эргенча в крупных проектах. Вот уже почти два года, как популярнейший турецкий актер отказывается от новых ролей, прикрываясь рождением дочурки Лейлы, но теперь вскрылось, почему Султан Сулейман на самом деле забросил съемки.

Халит Эргенч вместе с женой Бергюзар Корель последний год занимались переездом в Лондон вместе со своими тремя детьми. Причины, по которым звезда «Великолепного века» выбрал для жизни именно столицу Великобритании, портал Rusturkey не назвал, уточнив, что Эргенч о возвращении в Турцию даже не думает.

До сих пор непонятно лишь, что довело Халита до внезапного переезда: возможно, надоели армии надоедливых фанатов, или же он захотел оказаться поближе к крупным европейским студиям в надежде на более серьезные проекты. Напомним лишь, что последний его сериал «Вавилон» закрыли спустя два сезона в 2020-м году.

Источник фото: Кадр из сериала «Великолепный век»