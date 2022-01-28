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Звезда «Фантастических тварей» развязал войну против Ку-клукс-клана

Звезда «Фантастических тварей» развязал войну против Ку-клукс-клана

Исполнитель роли Криденса из «Фантастических тварей» и Флэша из «Отряда самоубийц» славится женскими нарядами и любовью к маникюру, но после сегодняшней ночи, похоже, об Эзре Миллере будут говорить совсем в другом контексте.

«В противном случае продолжайте делать то, что вы делаете сейчас — и вы знаете, о чем я говорю — тогда, знаете ли, мы сделаем это за вас, если вы действительно этого хотите. Скоро поговорим, хорошо? Распространите это видео среди всех, кого оно может касаться. Это не шутка, и, хотя я признаю себя клоуном, поверьте мне и отнеситесь к этому серьезно. Давайте сохраним немного жизней».

28 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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