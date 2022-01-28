Звезда «Великолепного века» сбежал из Турции Брэд Питт и Джордж Клуни согласились на понижение зарплаты ради крупного выигрыша » Звезда «Фантастических тварей» развязал войну против Ку-клукс-клана Исполнитель роли Криденса из «Фантастических тварей» и Флэша из «Отряда самоубийц» славится женскими нарядами и любовью к маникюру, но после сегодняшней ночи, похоже, об Эзре Миллере будут говорить совсем в другом контексте. Популярнейший актер опубликовал странное видео, в котором обратился к… Ку-клукс-клану. В честь дня памяти жертв Холокоста Миллер вспомнил о своих еврейских корнях, заявив в Instagram , что все члены расистского клана в Северной Каролине должны покончить с собой, иначе сам Эзра возьмется за них: «В противном случае продолжайте делать то, что вы делаете сейчас — и вы знаете, о чем я говорю — тогда, знаете ли, мы сделаем это за вас, если вы действительно этого хотите. Скоро поговорим, хорошо? Распространите это видео среди всех, кого оно может касаться. Это не шутка, и, хотя я признаю себя клоуном, поверьте мне и отнеситесь к этому серьезно. Давайте сохраним немного жизней».