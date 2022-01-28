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Власти Беларуси отменили тайное голосование на выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии распорядилась снять шторки с кабинок для голосования и сформировать «молодежные отряды» для охраны избирательных участков на референдуме по изменениям в Конституцию. Об этом говорится в методическом пособии по организации голосования, составленном для белорусских участковых избирательных комиссий.

Запрет на шторки в кабинках белорусские чиновники объяснили «высоким риском заражения коронавирусной инфекцией». При этом они заверили, что тайна голосования после нововведения никак не пострадает.

«Должно быть оборудовано место для голосования, исключающее возможность какого- либо контроля за волеизъявлением граждан», — говорится в методичке.

Как следует из рекомендаций, сотрудникам местных избиркомов также предписывается взаимодействовать с «добровольческими дружинами» и отрядами Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ). Они будут помогать милиции «контролировать порядок» во время референдума, который назначен на 27 февраля 2022 года.

28 января, 2022 | Category: Мир, Новости
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