Стал известен состав жюри Берлинского кинофестиваля

Стали известен состав жюри 72-го Берлинского кинофестиваля, которое в этом году возглавляет режиссер М. Найт Шьямалан.

Как сообщается на сайте Берлинале, к нему присоединились постановщик картины «Сядь за руль моей машины» Рюсуке Хамагути, актриса Конни Нильсен, режиссер Карим Айнос, продюсер Саид Бен Саид, а также кинематографисты Энн Зохра Беррачед и Тситси Дангарембга.

Фестиваль пройдет с 10 по 20 февраля 2022 года. Отмечается, что организаторы примут все необходимые меры по безопасности в условиях пандемии.

В частности, были ужесточены правила посещения торжества. Они включают обязательное тестирование на коронавирус прессы для доступа к показам, пресс-конференциям, пресс-центру и местам для интервью. Отрицательный тест потребуется независимо от наличия вакцинации.

«Поскольку аккредитованные представители прессы имеют более широкий диапазон передвижения и, следовательно, больше контактов, это правило было введено для повышения их собственной безопасности», — говорится в сообщенни.

Напомним, украинская драма «Клондайк» о катастрофе MH17 вошла в программу Берлинского кинофестиваля.

Также был представлен международный трейлер фильма «Терриконы», который вошел в программу Берлинале.