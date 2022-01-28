США продовжать надавати Україні військову допомогу – Пентагон

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

“Ми вже зробили три відправлення, будуть ще”. – зазначив представник Пентагону.

Він зауважив, що йдеться про підготовку нового пакету оборонної допомоги, і що Пентагон шукає можливості прискорити цю допомогу.

Щодо систем протиповітряної та протиракетної оборони, Кірбі сказав, що американська група експертів вивчала потреби України в такому озброєнні.Крім того, Кірбі уточнив, що не може перераховувати “з трибуни” видів зброї, яку США надали Україні.

“Я думаю, ви повинні зрозуміти, чому ми хочемо бути обережними щодо публічної реклами тих можливостей, які були надані Україні, враховуючи розмір, масштаби та можливості, які скеровані проти неї по той бік кордону”, – зауважив представник Пентагону.

https://prm.ua/ssha-prodovzhat-nadavaty-ukraini-viyskovu-dopomohu-pentahon/