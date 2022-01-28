Режиссер Джеймс Ганн рассказал о финале кинотрилогии «Стражи Галактики»

Американский режиссер Джеймс Ганн заявил, что третья часть кинофраншизы «Стражи Галактики» станет финальной картиной для нынешнего состава команды супергероев. Об этом он рассказал в интервью Deadline.

Постановщик подчеркнул, что заключительный эпизод кинотрилогии будет достаточно мрачным, но масштабным. «Для нас это конец — последний раз, когда люди увидят этот состав команды «Стражей»», — сказал Ганн.

Известно, что работа над третьими «Стражами Галактики» уже идет. Премьера ленты запланирована на май 2023 года.

В том же интервью с Deadline Ганн рассказал, что работает над новой частью «Отряда самоубийц». По его словам, это может быть вторым спин-офф фильма, однако в настоящий момент соглашение о съемках не подписано.