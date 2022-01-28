Прибыльно играть на деньги с мобильного счета

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После получения первого игрового опыта, можно переходить на серьезный уровень. Теперь мы начинаем с небольших ставок в игре и повышаем их только если выигрываем с шагом не больше 3 к 1. А если мы проигрываем, то снижаем ставку снова до минимума. Если выигрываем — опять повышаем ставку на 3. Такая тактика выведет нас на большие деньги, елси не менять аппараты в течении дня. Для охоты на джекпот ставку делаем с ростом 4 к 1.

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